Cover antigraffio per iPhone 13, PREZZO STRACCIATO: poco più di 10€!

La cover protettiva per iPhone 13, realizzata da Elago, terrà al sicuro il tuo melafonino a marchio Apple da urti e cadute accidentali: potrai averla con una spesa a dir poco irrisoria. Non lasciarti sfuggire questa occasione: fai subito il tuo acquisto su Amazon e, applicando il coupon che dà diritto al 20% di sconto, pagherai appena 11,99 euro.

Metti al riparo il tuo Apple iPhone 13 grazie a questa resistente cover

Le custodie di Elago si caratterizzano per un design moderno e ricercato, che ben si sposa con l'impatto estetico di uno smartphone come iPhone 13.

Questa cover protettiva è realizzata in silicone liquido, che fornisce una gradevole sensazione di morbidezza, rendendo comoda l'impugnatura anche grazie alla finitura opaca antiscivolo. Nessun problema per raggiungere i pulsanti a bordo del dispositivo, liberi da ogni copertura. Le lunette rialzate da 1.3mm proteggeranno adeguatamente la fotocamera e lo schermo. Ricorda poi che sarai tranquillamente in grado di effettuare la ricarica con Magsafe anche con la cover applicata.

Affrettati, prima che la promozione termini: metti nel carrello la tua cover Elago per iPhone 13, sarà tua in tempi rapidi e con spedizione gratuita.