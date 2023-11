COUPON ESLCUSIVO da 47€ per lo Spazzolino Smart Oclean X10!

Grazie al coupon esclusivo presente su Amazon, potrai far tuo il fantastico spazzolino elettrico smart Oclean X10 a un prezzo folle! Parliamo infatti di soli 51,91€ al posto dei classici 99,90€. Sì, perché il coupon in questione vale ben 47,99€!

Lo spazzolino super tecnologico

Lo spazzolino elettrico smart Oclean X10 offre un approccio efficace alla cura dei denti e delle gengive. Grazie al suo display smart e interattivo, Oclean X10 fornisce un feedback dettagliato sullo spazzolamento, arricchito da emoji e piani di pulizia personalizzabili.

Il display di Oclean X10 funge da assistente per l’igiene orale, offrendo feedback in tempo reale sull’efficacia dello spazzolamento. Le emoji indicano se stai seguendo correttamente la routine o se devi prestare attenzione a determinate aree. Inoltre, Oclean X10 offre piani di spazzolamento personalizzabili per adattarsi alle esigenze specifiche di ciascun utente. Con un motore Maglev ultrapotente che produce 40.000 micro-vibrazioni al minuto, Oclean X10 mantiene un livello di rumore inferiore ai 45 dB grazie alla tecnologia WhisperClean. Questo lo rende ideale per l’uso senza disturbare chi ti circonda.

Il sensore di pressione integrato garantisce uno spazzolamento delicato e sicuro. Se viene applicata una pressione eccessiva, lo spazzolino si arresta automaticamente, proteggendo denti e gengive da possibili danni. La batteria di Oclean X10 offre un’autonomia fino a 60 giorni con una sola ricarica. Con soli 30 minuti di ricarica, è possibile ottenere energia sufficiente per 10 giorni di spazzolamento.

Oclean X10 offre 5 modalità di spazzolamento e 5 velocità di pulizia per ciascuna modalità (Pulizia, Massaggio, Sensibile, Sbiancamento, Lucidatura). Gli utenti possono selezionare le impostazioni preferite per una routine personalizzata. Il supporto magnetico a parete di Oclean X10 contribuisce a mantenere lo spazzolino al riparo dalla muffa. Con la certificazione IPX7, Oclean X10 è impermeabile, consentendo l’uso sotto la doccia e il risciacquo diretto sotto l’acqua corrente senza preoccupazioni.

Per acquistare il fantastico spazzolino elettrico smart Oclean X10 a soli 51,91€, non dovrai far altro che selezionare il coupon su Amazon prima dell’acquisto.

