COUPON ESCLUSIVO per questa Stampante 3D che crolla al MINIMO STORICO

Sei alla ricerca di una stampante 3D in resina con un ampio schermo LCD per rendere possibili tutte le tue creazioni? È il tuo giorno fortunato! Sì, perché Creality Halot-One crolla di ben 50€ grazie al coupon esclusivo su Amazon, arrivando a costare 159,00€ invece di 229,00€: un prezzo mai visto prima!

Creality Halot-One: la stampante 3D in resina completa

Il display LCD da 7,04 pollici 3K di Halot-One Pro offre una straordinaria risoluzione di 2560 x 2400 XY, assicurando stampe di alta qualità con dettagli precisi. Con un volume di costruzione di 130 x 122 x 160 mm, questa stampante consente la creazione di modelli di varie dimensioni simultaneamente. Il display HD con interfaccia UI offre una chiara anteprima del modello tramite l’app Creality Cloud e supporta aggiornamenti online OTA. La sorgente luminosa integrata di Halot-One Pro, basata sul principio di riflessione, migliora notevolmente l’uniformità dell’illuminazione e la precisione di stampa. Con un’intensità di 6000uw/cm², comprende cinque luci con quattro chip di emissione ciascuna, raggiungendo un’illuminazione uniforme del 90% e oltre. Gli assi Z con doppie guide lineari e aste a T garantiscono un movimento preciso e uniforme, eliminando deviazioni dello strato stampato e garantendo una riduzione efficace della struttura dello strato. Questo si traduce in stampe perfette, anche per modelli complessi. Il sistema di filtraggio dell’aria con carbone attivo assorbe efficacemente gli odori della resina, garantendo un ambiente di stampa fresco. Il livellamento a 3 livelli con scheda di calibrazione migliora il tasso di successo delle stampe e assicura una precisione elevata, contribuendo a un’esperienza di stampa 3D definitiva e priva di rogne. Acquista la stampante 3D su Amazon!

Non perdere quest’opportunità di far tua la stampante 3D Creality Halot-One a soli 159,00€ invece di 229,00€. Ricordati di mettere la spunta sul box Amazon per approfittare del coupon da 50€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.