COUPON ESCLUSIVO per questa Cassa Bluetooth: solo 22€!

Dotata di un driver audio da 10W (fino a 12W), questa cassa offre un suono potente e bassi profondi, rappresentando una scelta eccellente per chi cerca performance audio di alto livello, sia per appassionati di musica che per gli amanti delle escursioni all’aria aperta.

La batteria agli ioni di litio da 2500 mAh è uno dei suoi punti di forza, consentendo fino a 24 ore di riproduzione musicale con una singola carica. Ciò la rende ideale per feste, attività all’aperto o semplicemente per godersi la musica durante l’intera giornata.

La Groove (Force Mini) è progettata per affrontare le sfide ambientali, grazie alla sua certificazione di resistenza IPX7, rendendola impermeabile a spruzzi, pioggia, polvere, sabbia e urti. Questo la rende versatile e adatta all’uso in ogni contesto, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. La funzione True Wireless Stereo, poi, ti permetterà di collegare due altoparlanti compatibili e creare così un ambiente stereo surround immersivo.

Il design della Groove (Force Mini) è reso intuitivo dai pulsanti grandi e morbidi, facili da premere. I quattro supporti di assorbimento degli urti sul fondo conferiscono stabilità aggiuntiva, garantendo un utilizzo senza preoccupazioni in diverse situazioni.

Non perdere quest’opportunità e acquista subito la cassa Bluetooth Tronsmart Groove (Force Mini) a soli 22,39€ grazie al coupon del 30% su Amazon!