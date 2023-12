COUPON di ben 40€ per questo Proiettore Bluetooth!

Cerchi un modo per trasformare la tua stanza preferita in una sala cinema? Con il proiettore WiFi e Bluetooth Supbro lo potrai fare! Ora, grazie al coupon di ben 40,00€, l’originale prezzo di 119,00€ crolla a soli 79,00€! Questo è sicuramente uno dei migliori proiettori per rapporto qualità-prezzo. Scopriamo, però, tutte le caratteristiche.

Tutte le caratteristiche del proiettore Supbro

Il proiettore Supbro si distingue per la sua straordinaria qualità, offrendo immagini dettagliate grazie alla risoluzione nativa Full HD (1920x1080p). La sua leggerezza e compattezza, con dimensioni di 187x160x129,5 mm e un peso di soli 1,385 kg, lo rendono estremamente portatile e adattabile a qualsiasi stanza. Il proiettore Supbro si presta perfettamente a essere trasportato e utilizzato ovunque. La versatilità del proiettore emerge nella sua ampia compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, tra cui computer, laptop, tablet, smartphone e chiavette USB. Questo lo rende un compagno ideale per l’intrattenimento casalingo, la proiezione di film, videogiochi o la condivisione di presentazioni e contenuti multimediali. Con la capacità di proiettare immagini da 35 a 140 pollici, a seconda della distanza dallo schermo, il proiettore Supbro crea un’esperienza visiva coinvolgente e avvolgente, trasformando qualsiasi ambiente in un cinema. La lunga durata della lampada, pari a 30.000 ore, testimonia l’impegno nella durabilità del proiettore, garantendo un utilizzo prolungato senza la necessità frequente di sostituzioni. Il sistema di soppressione del rumore, integrato nel proiettore Supbro, assicura un funzionamento silenzioso, ideale per ambienti dove la quiete è essenziale, offrendo un’esperienza di visione immersiva senza distrazioni di alcun tipo. Insomma, questo è davvero un proiettore completo che a questo prezzo diventa un must have! Acquista il Proiettore su Amazon!

Goditi i tuoi film e le serie TV come mai prima d’ora con il proiettore Supbro a soli 79,00€ grazie al coupon esclusivo di 40,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.