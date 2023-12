COUPON del 50% per la bellissima Stufetta che simula la legna ardente!

La stufetta YISH è la scelta ideale per creare un’atmosfera calda e accogliente grazie all’imitazione realistica della fiamma del camino in 3D. La fiamma pulsante offre un’esperienza visiva coinvolgente, rendendo l’ambiente ancor più confortevole. Con il suo potente termoventilatore ceramico e le ventole twin turbo integrate, la stufetta YISH si riscalda in soli 3 secondi. Il calore viene distribuito in modo uniforme in tutta la stanza, garantendo un comfort ottimale in breve tempo.

Un elemento distintivo della stufetta YISH è la sua silenziosità, funzionando a soli 40 dB. Grazie alla tecnologia del flusso d’aria obliquo, il rumore viene ridotto in modo significativo, garantendo un ambiente tranquillo. La sicurezza è prioritaria con questa stufetta dotata di un sensore di protezione e di un interruttore smart che evita i cortocircuiti. In situazioni di surriscaldamento o cortocircuito, la stufetta si spegne automaticamente, assicurando la massima sicurezza per gli utenti.

Costruita con materiali ignifughi e una superficie antiscottatura, la stufetta YISH offre una protezione completa contro ustioni accidentali. La ventola ritarda lo spegnimento dopo l’arresto, contribuendo a dissipare il calore. Questa stufetta è compatta e leggera, con dimensioni di soli 13,5 cm x 22 cm x 22 cm e un peso di 1,5 kg, è facilmente trasportabile grazie alla maniglia incorporata. Adatta a ogni stanza della casa, è pensata per essere utilizzata in modo sicuro da tutti i membri della famiglia.