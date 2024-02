COUPON DA 60€ per lo Smartwatch Ticwatch Pro 3 Ultra!

Con Ticwatch Pro 3 Ultra avrai al polso un alleato per la tua routine quotidiana, sia mentre sei al lavoro che in allenamento. Il prezzo di listino di 229,99€ è solo un brutto ricordo grazie allo sconto attraverso il coupon su Amazon. Selezionando quest’ultimo potrai infatti risparmiare ben 60€, arrivando a pagarlo 169,99€.

Tutte le caratteristiche dello smartwatch

Grazie alla rivoluzionaria tecnologia del display a doppio strato, il Ticwatch Pro 3 Ultra ti offre 72 ore di autonomia in modalità Smart e incredibili 45 giorni in modalità Essential. La retroilluminazione personalizzabile assicura una visibilità ottimale in ogni condizione di luce, rendendo lo schermo visibile in ogni condizione.

Con prestazioni al top, il chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e il sistema a doppio processore Mobvoi ti offrono un’esperienza fluida e reattiva. Con 1 GB di RAM e 8 GB di memoria, avrai spazio sufficiente per archiviare musica, app e dati senza compromettere la velocità. Inoltre, con Google Pay integrato, potrai effettuare pagamenti in modo sicuro e veloce direttamente dal tuo smartwatch.

Non mancano, ovviamente, il GPS integrato, il sensore di frequenza cardiaca potenziato, il barometro. Inoltre, potrai misurare la saturazione di ossigeno nel sangue, il livello di stress e la frequenza cardiaca 24 ore su 24, ricevendo avvisi in caso di anomalie.

Parlando dei materiali, la cornice in acciaio inossidabile zigrinata e il vetro Corning Gorilla anti-impronta conferiscono un look elegante e robusto. Lo schermo AMOLED da 1,4 pollici offre una visione nitida, con luminosità autoregolabile. E grazie alla certificazione militare statunitense 810G, questo smartwatch è pronto ad affrontare le condizioni più estreme.

Fai in fretta! Non sappiamo per quanto tempo questo coupon da 60€ sarà disponibile. Compra subito l’ottimo Ticwatch Pro 3 Ultra a soli 169,99€.