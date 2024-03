COUPON da 30€ per questa Friggitrice ad Aria COSORI da 5,5L!

Sei alla ricerca di una friggitrice ad aria di alta qualità ma non sai quale scegliere? Te la consigliamo noi! Cosori Premium è dotata di una capienza da 5,5 Litri, una potenza di 1700W e, addirittura, di un ricettario incluso! E il suo costo è di soli 109,99€ grazie al coupon da 30€ presente su Amazon! Scopriamo ora tutte le sue caratteristiche migliori.

Tutte le caratteristiche della friggitrice ad aria

Grazie alla sua tecnologia avanzata, la friggitrice ad aria Cosori Premium ti consente di ridurre fino all’85% del grasso rispetto alle friggitrici tradizionali, mantenendo intatta la croccantezza e il sapore dei tuoi piatti preferiti. Con questa funzionalità, puoi goderti fritti gustosi e leggeri, perfetti per tutta la famiglia.

Sorprendi i tuoi cari con questa friggitrice ad aria, che ha vinto il premio Red Dot 2019. Dotata di 13 funzioni di cottura preimpostate, si adatta perfettamente a qualsiasi stile di cucina, rendendo ogni momento culinario un vero successo.

Dotata di 11 funzioni di base e 2 funzioni speciali, come il preriscaldamento e il mantenimento in caldo, la friggitrice ad aria semplifica ogni aspetto della preparazione dei tuoi pasti, garantendoti un’esperienza culinaria senza stress. Grazie al cestello quadrato da 5,5 litri, puoi cucinare porzioni generose per 3-5 persone, offrendo versatilità e convenienza.

L’interfaccia intuitiva e lo schermo LED ti consentono di selezionare facilmente i programmi preferiti e monitorare la cottura con precisione. Inoltre, il cestello antiaderente rimovibile, privo di PFOA e lavabile in lavastoviglie, semplifica la pulizia dopo l’uso.

Rendi la tua cucina più sana grazie alla friggitrice ad aria Corsori. Pagala solo 109,99€ grazie al coupon da 30€!