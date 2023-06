Coupon Amazon: subito 100 euro di sconto su questo POTENTE mini PC

Vuoi portarti a casa un Mini PC performante a un prezzo conveniente? Questa è l’offerta che fa per te.

Su Amazon è disponibile un coupon sconto che ti permette di risparmiare ben 100 euro sull’acquisto di un NiPoGi AM07, potente Mini PC con Windows 11 Pro. Invece di pagare 419,99 euro, puoi portartelo a casa a soli 319,99 euro. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per avere un potente dispositivo capace di offrire un’esperienza fluida e versatile.

Mini PC in offerta di 100 euro: la scheda tecnica

Il punto di forza di questo Mini PC è il processore AMD Ryzen 5 5560U. Dotato di 6 core e 12 thread, e una frequenza massima di 4,0 GHz, questo processore è in grado di garantire prestazioni elevate sia per l’intrattenimento visivo domestico che per il lavoro e il gaming. Grazie alla sua potenza di calcolo, potrai goderti lo streaming video senza interruzioni, navigare sul web con velocità sorprendente e affrontare compiti impegnativi con facilità.

Ma non è tutto: il NiPoGi AM07 vanta anche un’ampia memoria e una velocità di risposta ultra rapida. Con 16 GB di RAM DDR4 integrata e un SSD M.2 NVME da 512 GB, potrai eseguire le tue attività senza rallentamenti. La velocità di lettura dell’SSD arriva fino a 2400mb/s, garantendo un accesso rapido e fluido ai tuoi file e programmi preferiti. Inoltre, grazie ai due slot per schede SO-DIMM, potrai espandere la memoria RAM fino a 64 GB e aggiornare lo storage fino a 2 TB.

La connettività di questo Mini PC è un altro punto di forza. Dotato di due porte di rete doppie, puoi accedere facilmente a più reti per lavoro o per uso personale. Le connessioni Wi-Fi 2.4 G e 5 G offrono una velocità di esecuzione della rete più veloce e stabile. Inoltre, potrai collegare facilmente dispositivi Bluetooth come tastiere e mouse wireless per un’esperienza di utilizzo comoda e senza fili.

Un’altra caratteristica interessante è la possibilità di collegare fino a tre schermi in 4K. Grazie alla potente grafica Radeon con 6 core a 1600 MHz, potrai goderti un’esperienza visiva immersiva e dettagliata. L’uscita 4K a 60Hz tramite HDMI, DP e Type-C ti permette di eseguire contemporaneamente diverse attività, come la navigazione web in 4K, la riproduzione di video e l’home theater.

La connettività multipla è un aspetto da non sottovalutare in un Mini PC e il NiPoGi AM07 non delude nemmeno in questo campo. Con due porte USB 3.1 e due porte USB 2.0, avrai a disposizione numerose opzioni per collegare le tue periferiche, come tastiere, mouse o dischi rigidi esterni. Inoltre, la porta di tipo C a piena funzionalità ti consente di connetterti a una vasta gamma di dispositivi moderni e di trasferire dati a velocità fulminee.

Insomma, se sei alla ricerca di un Mini PC potente, versatile e conveniente, non puoi lasciarti sfuggire questa offerta su Amazon. Il NiPoGi AM07 con processore AMD Ryzen 5 5560U, ampia memoria, velocità di risposta ultra rapida e connettività avanzata è la soluzione ideale per le tue esigenze di intrattenimento, lavoro e gaming.

Approfitta del coupon sconto e portati a casa questo potente Mini PC a soli 319,99 euro anziché 419,99 euro. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza informatica con un dispositivo all’avanguardia.