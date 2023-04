Costruisci il malvagio Bowser con questo fantastico set LEGO

Se sei un fan di Super Mario e dei suoi acerrimi nemici, non puoi perderti il set LEGO 71411 Super Mario Il Potente Bowser, disponibile su Amazon a soli 204,99 euro invece di 269,99.

Si tratta di un risparmio del 24% su uno dei set LEGO più belli dedicati al baffuto idraulico più famoso al mondo, in questo caso incentrato sul villain che da anni caratterizza i suoi videogiochi.

Set LEGO Il Potente Bowser: una meraviglia per i fan

Il Potente Bowser è un set LEGO Super Mario che include un modellino da costruire in 3D di grandi dimensioni del famoso boss finale, ricco di dettagli, ottimo da esporre e per giocare.

Il modello in mattoncini del Re dei Koopa è dotato di braccia, mani, gambe e coda snodabili, per creare pose diverse. Ha una testa rotante e la bocca si apre premendo un pulsante sotto il guscio. L’iconico cattivo di Super Mario ha occhi rotanti, è dotato di lanciafiamme dalla bocca, ed è costruito con i nuovi elementi e mattoncini LEGO di ottobre 2022, ideati per ricrearne gli spuntoni.

La piattaforma da battaglia ha 2 torri che possono essere abbattute da Bowser e un blocco POW nascosto con Action Tag. Il potente Bowser è alto 32 cm, largo 41 cm e profondo 28 cm e include semplici istruzioni per far divertire con le costruzioni LEGO anche i fan di Super Mario alle prime armi.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: acquista ora il set LEGO 71411 Super Mario Il Potente Bowser a soli 204,99 euro su Amazon e goditi il meglio delle avventure di Super Mario in versione LEGO.

