Cosori Premium II: friggitrice ad aria da 5,5 lt più accessori a prezzo WOW

Sei un amante del fritto ma non sopporti la puzza che si impregna su capelli, vestiti e tende per giorni? Allora l’acquisto perfetto per te è una friggitrice ad aria. Per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Cosori Premium II a soli 127,49 euro, anziché 149,99 euro.

Goditi questo sconto del 15% per avere una delle migliori friggitrice all’aria in commercio. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritta al servizio fallo ora cliccando qui.

Cosori Premium II: pietanze buone e sane con il minimo sforzo

Grazie alla friggitrice ad aria Cosori Premium II riuscirai a fare preparazioni in modo super veloce con il minimo sforzo. E il risultato sarà straordinario. Infatti grazie a un doppio cestello antiaderente e un sistema di circolazione dell’aria interno, ogni cibo sarà morbido dentro e croccante fuori.

Potrai scegliere tra 11 funzioni che ti permetteranno di cuocere ad esempio le patatine fritte, la carne, le verdure o i dolci. Non solo, potrai anche preriscaldare, scongelare ed è dotata addirittura di una nuova funzione: l’essiccamento. Potrai impostarle in modo semplice digitando sul pratico display molto intuitivo. Grazie all’ampio cestello da 5,5 lt avrai la possibilità di cucinare per tutta la famiglia. Inoltre in confezione troverai anche un ricettario e degli accessori per grigliare.

Non ci sono dubbi, questa è l’offerta del giorno. Se non vuoi perderla però devi essere veloce. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua Cosori Premium II a soli 127,49 euro, anziché 149,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.