COSORI: friggitrice ad aria smart da 3,8L in OFFERTA al 20%

Hai deciso che il prossimo acquisto sarà finalmente una friggitrice ad aria ma sei indecisa su quale scegliere? Allora lascia che ti aiuti segnalandoti questa interessantissima promozione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello COSORI da 3,8L a soli 87,99 euro, invece che 109,99 euro.

Non siamo di fronte a uno sconto da strapparsi i capelli ma considerando la qualità di questo prodotto anche uno sconto del 20% è da prender al volo. Potrai fare tutte le preparazioni che desideri in modo semplice e veloce. Cucinerai con pochissimo olio e di conseguenza con meno calorie.

COSORI: cucina veloce e buona con zero grassi

Grazie al suo design elegante e compatto sta bene in tutte le cucine e non serve avere chissà quale spazio per poterla tenere. Nonostante le dimensioni esigue ha un cestello bello grande da 3,8 litri che ti consente di cucinare per tutta la famiglia. All’interno del cestello l’aria circola in modo rapido e uniforme mantenendo i cibi croccanti e succosi.

Scaricando l’app dedicata in modo gratuito pio avvalerti di oltre 140 ricette online, di cui 20 per animali domestici. E puoi monitorare e regolare le impostazioni anche mentre non sei a casa. Inoltre ha 5 funzioni come preriscaldamento e mantenimento al caldo e 7 programmi di cottura preimpostati.

Velocizza la tua cucina con una spesa molto bassa. Fai alla svelta prima che tutto svanisca. Vai subito su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria COSORI da 3,8L a soli 87,99 euro, invece che 109,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

