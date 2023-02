Cos'è Credit Boost di carta HYPE e perché può esserti così utile?

Le spese improvvise sono sempre dietro all’angolo e, soprattutto in tempi di crisi, non è sempre così scontato affrontarle al meglio. La richiesta di un prestito, seppur minimo, richiede delle tempistiche che rendono poi tutto ancora più difficile.

In questo contesto, Credit Boost di carta HYPE rappresenta una soluzione ideale, grazie alla sua praticità. Stiamo parlando di un piccolo prestito, per un massimo di 2.000 euro, ottenibile in tempo reale attraverso una semplice richiesta via app.

La stessa applicazione attraverso una lista con i requisiti e relative spunte blu, permette di sapere subito se è possibile richiedere il prestito o meno. Il denaro così ottenuto poi, può essere rimborsato attraverso 3-12 rate mensili.

Sempre attraverso l’app poi è possibile verificare in qualsiasi momento i dettagli del prestito come la restante somma da restituire e quante rate mancano per coprire il finanziamento.

Credit Boost permette di ottenere fino a 2.000 euro con un paio di tocchi sul display dello smartphone

Credit Boost rappresenta una comodità non da poco, anche se carta HYPE offre una serie di vantaggi molto più ampia.

Parliamo di un servizio cashback tra i più interessanti del settore, di uno strumento per l’analisi delle spese e di un pratico box salvadanaio.

La possibilità di effettuare investimenti (a partire da 1 singolo euro) e di operare sul mercato azionario con asset come ETF e metalli, sono altre funzionalità di questa combo conto online e carta di debito.

I conti deposito, proposti in collaborazione con illimity, e i classici finanziamenti (fino a 25.000 euro), sono altri innegabili vantaggi legati a carta HYPE.

Per ottenere questa carta è necessario effettuare un’apposita registrazione online che richiede pochi minuti e documentazione minima.

Una volta portata a termine, il conto sarà disponibile in pochi giorni e la carta virtuale sarà immediatamente disponibile sull’app.

