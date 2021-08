Volete anche voi realizzare video come Khaby Lame? Vi piacerebbe… Se gli shorts su TikTok vi appassionano, ecco il prodotto che fa per voi. Purtroppo non abbiamo il trucco segreto per “sfondare” sulla piattaforma, però vogliamo segnalarvi questo accessorio presente su Amazon che può svoltare – completamente – il vostro modo di creare clip video. È stato creato dalla compagnia HAFOKO, sconosciuta ai più ma che gode di grande popolarità all'interno del negozio di Amazon, viene venduto ad un prezzo davvero molto interessante: 33,99€. Con accessori del genere e tanta fantasia al seguito, non c'è nulla che possa fermarvi dal diventare le future webstar del social, proprio come Antonio Razzi.

TikTok: pronti a diventare le nuove webstar?

Se siete stanchi di riprendere sempre il vostro gatto o trovate noioso fare un balletto per ogni momento della giornate e volete trovare qualche idea divertente e creativa per realizzare clip video che siano coinvolgenti sul noto social di ByteDance? Il nostro consiglio è il seguente: dovete studiare e osservare tantissimo, guardate con attenzione ciò che fanno gli altri. Di fatto, proprio per la natura di TikTok stesso, dovete emulare e copiare ciò che fanno gli altri, in quanto è uno dei pochi social che si basa sulla reiterazione di uno stesso elemento/prodotto, al contrario di IG e YouTube che premiano molto l'originalità. Facciamo un esempio: esce un nuovo balletto (Savage Love) ed ecco tutti che si cimentano con i passi sulla piattaforma. Ci sono dei casi (come quello di Khaby Lame) dove invece, a prevalere è la chiave di lettura di un concetto assai semplice e banale (magari un gesto). I video del giovane ragazzo sono estremamente semplici quanto rivoluzionari nella loro essenza.

Ad ogni modo, non preoccupatevi se i vostri primi video non escono come li avete in mente: è normale. Solo l'allenamento rende perfetti, si sa!

Tornando al kit di HAFOKO, questo comprende:

un microfono video shotgun direzionale;

un mini-treppiede che vanta diversi modi di utilizzo;

una clip per agganciare il vostro smartphone.

Quest'ultima permette l'inserimento di qualsiasi smartphone presente in circolazione: dall'iPhone 12 Mini di Apple al Galaxy S21 Ultra 5G di Samsung. Volendo, potrete utilizzare questo accessorio come selfie stick per i vlog o per le dirette su IG o FB. L'asta si può estendere fino ad un massimo di 27 centimetri. Il microfono invece, è compatibile sia con iOS che con Android: attenzione però. Esso sfrutta la porta jack da 3,5 mm, pertanto se il vostro device ne è sprovvisto, dovrete dotarvi di un adattatore da pochi euro.

Con questa serie di accessori potrete dare un tocco creativo in più ai vostri contenuti su TikTok, così come su Instagram, YouTube, Snapchat o Facebook. Questo kit vi cambierà il modo di lavorare… fidatevi! E buon divertimento.

