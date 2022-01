Cosa sappiamo sul nuovo iPad Air di quinta generazione?

L'iPad Air 4 di Apple è stato ed è ancora oggi un ottimo prodotto; con l'arrivo dell'iPad Mini di sesta generazione, abbiamo acuto un design simile ma con maggior potenza. La domanda quindi ci sorge spontanea: cosa vedremo nel nuovo tablet di fascia medio alta di Apple?

iPad Air di quinta generazione: facciamo il punto

L'iPad Air 4 sarà ricordato come il primo tablet della gamma a presentare cornici uniformi attorno al display e nessun pulsante Home fisico. Inoltre, nonostante un'estetica simile a quella della serie Pro, non presenta un Face ID.

Invece di utilizzare il riconoscimento facciale Air 4 è stato il primo dispositivo Apple dotato di riconoscimento delle impronte digitali Touch ID inserito nel pulsante di sospensione/riattivazione. I nuovi iPhone ora usano tutti Face ID, ma chi non apprezzerebbe Touch ID nel pulsante di accensione come l'iPad Air come forma alternativa di autenticazione biometrica?

Sul fronte del pannello, la compagnia attualmente utilizza TFT-LCD per la tecnologia di visualizzazione dell'iPad Air e di ogni altro iPad (tranne l'iPad da 12,9″ che adotta il mini-LED).

L'affidabile analista della catena di approvvigionamento Ming-Chi Kuo ha previsto nel marzo 2021 che l'Air di quinta generazione avrebbe presentato un display OLED come ogni nuovo iPhone venduto oggi. Tuttavia, Kuo sfortunatamente ha aggiornato quel rapporto nell'ottobre 2021 ribadendo che la mela potrebbe aver scelto di abbandonare i piani OLED e di restare con TFT-LCD per il nuovo modello di fascia media.

Quindi quali sono esattamente le funzionalità che potremo vedere a bordo?

Nuovo processore A15 o (se rilasciato dopo iPhone 14) A16;

Modem 5G,

Snapper selfie 12MP;

Center Stage per il tracciamento del soggetto con panoramica e zoom automatici durante le videochiamate;

Nuovo flash della fotocamera posteriore co True Tone quad-LED.

Altri aggiornamenti previsti includono il supporto per la registrazione video 1080p a 25 fps e 30 fps rispetto a soli 60 fps, gamma dinamica estesa per video fino a 30 fps e possibilmente nuove opzioni di colore.

iPad mini è disponibile in quattro tonalità di alluminio (grigio siderale, rosa, viola e starlight) rispetto a iPad Air in cinque tonalità (argento, grigio siderale, oro rosa, verde e blu).

Infine, l'affidabile sito giapponese MacOtakara ha citato un fornitore cinese l'anno scorso suggerendo che il nuovo Air sarà più simile all'attuale iPad Pro da 11 pollici.

Al momento, su Amazon si trova la versione con 64 GB e modem WiFi+Cellular in colorazione azzurra a 830,99€.