Cosa sappiamo del nuovo flagship killer di Xiaomi?

Il nuovo flagship killer Xiaomi 12T è appena stato avvistato all’interno del portale di Geekbench; il device sembra presentare il processore Dimensity 8100 di MediaTek e il sistema operativo Android 12.

Come tutti sappiamo, l’OEM cinese numero uno al mondo si sta preparando per svelare la nuova gamma di smartphone premium nel mercato internazionale. La serie sarà composta da due device: ci sarà un modello base, lo Xiaomi 12T che sarà un flagship killer, e il 12T Pro che sarà un’ammiraglia di punta davvero esclusiva. Di fatto, si dice che avrà una main camera da 200 mpx e che sfiderà Motorola Edge 30 Ultra. Abbiamo appreso anche che questo duo verrà commercializzato in Cina con il nome di Redmi K50S e K50S Pro.

Xiaomi 12T, il flagship killer definitivo

Il debutto globale dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, ma il terminale è stato già avvistato sull’ente di benchmarking più famoso al mondo, Geekbench. Sono state svelate le sue specifiche tecniche.

Il sito ha rivelato che il telefono Xiaomi avente numero di modello 22071212AG appartiene al 12T ma dispone di un processore octa-core con quattro core a 2,85 GHz e altri quattro a 2,0 GHz. La scheda grafica invece, è una Mali G60.

Dal portale apprendiamo anche che dispone di 8 GB di RAM e che si basa su Android 12. Il dispositivo ha un punteggio di 753 punti nei test single-core e 2990 punti nel multi-core. Putroppo non conosciamo le altre caratteristiche tecniche.

C’è un pannello OLED da 6,67 pollici con risoluzione 2712 x 1220 pixel e refresh rate di 120 Hz. C’è un fingerprint in display per la sicurezza degli utenti.

Sotto la scocca c’è un processore MediaTek Dimensity 8100 coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Sul posteriore invece, c’è un modulo fotografico composto da un’ottica da 108 Mpx, un’ultrawide da 8 Mega e una terza lente aggiutiva da 2 Mpx. Anteriormente troviamo una selfiecam da una lente da 20 Mpx. La principale però, è limitata alla registrazione dei video in 4K a 30 fps. La skin invece, è la solita MIUI 13 basata su Android 12 e la batteria è da 5000 mpx con fast charge da 120 o 67W.

