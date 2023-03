Cosa fare se lo smartphone non riceve più update? Ecco come salvarlo

A oggi gli smartphone tendono a durare molto più a lungo grazie a componenti migliori e periodi di supporto molto più generosi rispetto al passato. Sfortunatamente, però, la fine degli update e dell’aiuto tecnico da parte dell’azienda arriva per tutti i dispositivi mobili e, al contempo, “smanettare” non è più facile come una volta, per quanto necessario al fine di tutelare il proprio smartphone e cercare di tenerlo vivo per altri anni.

Come si salva uno smartphone obsoleto? Ecco alcuni suggerimenti e trucchi che vi risulteranno molto utili.

Come salvare uno smartphone vecchio

Se il vostro telefono non è più supportato, è più soggetto a essere infettato da malware o virus e, magari, può diventare molto più lento a causa dell’arrivo di applicazioni aggiornate alle ultime generazioni del sistema operativo; ergo, meno ottimizzate per le vecchie iterazioni. Nel quotidiano questi intoppi possono rivelarsi veramente noiosi, ma esiste una soluzione.

Per continuare a utilizzare smartphone Android obsoleti, il consiglio degli “smanettoni” con esperienza sulle spalle è quello di installare una ROM personalizzata, ovvero una versione modificata del sistema operativo che, a seconda delle preferenze, può essere più leggera o dall’interfaccia utente ben differente. Il vantaggio più notevole, però, è la capacità di mantenere aggiornato il dispositivo con le patch di sicurezza più recenti.

Un’altra soluzione, altrimenti, è cercare aggiornamenti tramite Google Play Store: alcune correzioni vengono offerti proprio tramite il negozio di applicazioni, semplicemente aprendolo. In caso di compatibilità, allora il sistema procede con il download immediatamente.

Come ultima opzione, gli utenti possono considerare di dare una nuova vita al loro telefono obsoleto riutilizzandolo come altoparlante di Google Home, o magari per sostituire una webcam o, ancora, come lettore musicale.

Alcuni consigli aggiuntivi

Se invece avete uno smartphone datato ma non volete cimentarvi nella complessa installazione di una custom ROM, ci sono tre consigli molto importanti che possiamo darvi: