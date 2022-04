Cosa fare prima di vendere le AirPods di Apple

In molti si trovano spesso a voler rivendere le proprie AirPods presso società che si occupano di device ricondizionati. C'è però, un problema che sta facendo impazzire i rivenditori e le compagnie che si occupano proprio di questo.

Ora, secondo un report di Insider, si legge che un negozio Walmart è stato costretto ad accumulare più di “30.000 AirPods nel corso di poche settimane” per via di questo problema. La morale è dunque: dovete eseguire una serie di operazioni prima di rivenderle.

AirPods: vanno ripristinate prima di essere vendute

Il rapporto spiega che il blocco è dovuto all'applicazione “Find My” (Dov'è”). Sappiamo che quando un cliente vuole resistuire o vendere un prodotto della mela, deve NECESSARIAMENTE disattivare la funzione “Dov'è”. Ma come fare per un paio di AirPods?

Il procedimento è il medesimo di sempre, ma vi ricordiamo che dovete scollegare le cuffie dall'ID Apple. Il rischio è che la compagnia di terze parti riceva un paio di cuffie non disattivate e che si trovi impossibilitata nell'eseguire le varie operazioni di ripristino a causa “di una mancata corrispondenza” dall'app “Trova il mio”:

Gli auricolari dei tuoi AirPods sono collegati a un ID Apple diverso, probabilmente perché uno degli auricolari è confuso con gli AirPod di qualcun altro. Scopri come risolvere questo problema andando all'articolo online.

Scopriamo che in America, goTRG, la compagnia che gestisce i resi per diversi rivenditori fisici e non solo, afferma che questo problema interessa oltre 8 AirPods su 10. Un numero imbarazzante, a dir poco. Si leggono diverse storie di aziende che sono state costrette ad interrompere la vendita degli auricolari ricondizionati a causa di questo problema.

Ora: le compagnie hanno contattato Apple in merito per avere una risposta ma al momento tutto tace. Come fare però per risolvere il problema alla radice?

Ogni proprietario di AirPods che vuole venderle o cederle, deve scollegare il gadget dal proprio Apple ID e occorre ripristinarli alle impostazioni di fabbrica per evitare di incappare nel messaggio: “il proprietario di questo articolo sarà in grado di vedere la sua posizione” dall'app “Find My”.