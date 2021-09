Cosa aspettarci dal grande evento di Amazon?

Cosa svelerà il colosso dell'e-commerce Amazon durante il nuovo evento di lancio che dovrebbe avvenire fra pochissime ore? Si ipotizza che la compagnia possa lanciare un nuovo speaker Echo, un drone, una dash cam e molto altro ancora. Insomma, l'attesa è agli sgoccioli, le novità sembrano essere alquanto succulenti. Facciamo insieme un “recap” di tutti i leaks trapelati in questi giorni.

Amazon: facciamo il punto su cosa potrebbe svelare l'azienda

Amazon terrà il suo evento hardware autunnale annuale fra pochissime. Sebbene la compagnia abbia affermato in precedenza che avrebbe condiviso notizie su “dispositivi, funzionalità e servizi“, al momento brancoliamo nel buio. Ci sono pochi indizi su cosa aspettarci, pochi rumor ma molto confusi.

Ad ogni modo, probabilmente vedremo una quantità enorme di articoli. L'anno scorso, l'azienda ha presentato un nuovo Echo sferico con supporto al suono adattivo premium di Dolby, molti Echo Dots sferici (uno con orologio) e l'Echo Show 10 che ha una base motorizzata che permette di girare il suo schermo verso l'utente mentre quest'ultimo è impegnato in una videochiamata. Non di meno, ha anche aggiunto il supporto per Netflix.

Inoltre, la compagnia ha presentato il suo servizio di gioco Luna basato su AWS insieme da uno speciale Luna Controller. E Amazon's Ring ha lanciato la sua Always Home Cam, un drone domestico per la sicurezza dell'abitazione (che deve ancora essere rilasciato). Dulcis in fundo, sono stati aggiornati i vari Fire Stick e i router Eero.

Parliamo ora dell'evento di quest'anno. Ci sono (poche) indiscrezioni a riguardo.

Amazon in genere non mostra mai in anticipo i suoi prodotti prima degli annunci ufficiali, proprio come fanno altre società (leggasi Apple), ma c'è stata una leggera quantità di leaks su ciò che potrebbe venir svelato oggi. Bloomberg ha avuto notizia che, probabilmente, vedremo un Echo da parete da ben 15 pollici. Con un display così grande, questo potrebbe essere un eccellente pannello di controllo per altri gadget domestici smart presenti in casa.

Secondo il giornale americano, è prevista anche una soundbar basata su Alexa con una fotocamera integrata in grado di effettuare le videochiamate. In ultima ipotesi, potrebbe arrivare una nuova versione di Echo Auto e la prima dash camera con il marchio Ring.

Ancora pochissimo e la nostra curiosità verrà placata.