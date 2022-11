Corsi per diventare milionari e trading fasullo: come non cadere nelle truffe

Con l’avvento del digitale si sono “evolute” anche le truffe che promettono guadagni facili e ricchezza immediata. Tra corsi per diventare milionari, piattaforme di trading fasulle e schemi di Ponzi è facile cadere in trappola, specialmente in un periodo in cui è aumentato l’interesse verso gli investimenti online.

L’ultimo rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie pubblicato dalla Consob, l’autorità che vigila sui mercati finanziari italiani, lancia l’allarme sul numero di persone che cadono oggetto di queste trappole: promesse di guadagni elevati, facili e immediati che si traducono poi in una vera e propria truffa per la vittima.

Evitare il cosiddetto Investment Scam non è facile, specie se non si hanno competenze economiche-finanziarie. Per questa ragione è meglio diffidare dalle promesse di guadagni facili su investimenti e rivolgersi ad uno dei Financial Coach riservati se sei cliente ING Direct.

Truffe dai call center su investimenti online: come evitarle

Negli ultimi tempi si sono diffuse le chiamate da call center che affermano di contattarci per conto di società di trading o di brocker nel tentativo di manipolarci con tecnicismi e dati poco credibili.

L’obiettivo è convincerti a investire in prodotti che in realtà sono ad alto rischio, come le criptovalute, chiedendo di partire con piccole somme che vanno tra i 200 e i 500 euro.

La promessa che i soldi ritorneranno con dei guadagni non viene ovviamente mai mantenuta e anzi c’è il rischio di sperdere tutto il denaro speso. Per questa ragione, la cosa migliore da fare è non cadere in inganno e chiudere subito telefonate di questo genere.

Un’altra trappola simile arriva invece via SMS, con messaggi che pubblicizzano le azioni di aziende famose, come Amazon, in cui si promette che con un piccolo investimento di 200 euro è possibile generare un secondo stipendio.

Anche in questo caso dietro la promessa dei facili guadagni si nasconde una truffa, perché ai messaggi viene allegato un link che porta a piattaforme di trading fasulle che, tramite dati illusori, ti porteranno a investire parecchi soldi sperando in un ritorno economico importante.

Per concludere, prima di affidare il tuo denaro ad una società di investimento, è meglio seguire le regole segnalate dalla stessa Consob:

Richiedere il nome ufficiale della società per fare una veloce ricerca su Internet

Chiedere il numero di autorizzazione e l’ente che l’ha emesso

Se sei interessato a investire e sei un cliente ING Direct. puoi farti seguire invece da un Financial Coach, che sarà sempre a tua disposizione per darti tutti i consigli di cui hai bisogno.

