Corsi di inglese online per bambini con Novakid (prova gratis)

Rispetto al passato, la conoscenza della lingua inglese rappresenta un plus fondamentale per ottenere un’occupazione di lavoro migliore e gratificante. L’ideale sarebbe consentire ai propri figli di apprendere la lingua fin da subito, quando l’apprendimento cognitivo è ai massimi livelli. Ecco perché ti consigliamo di provare gratis la piattaforma Novakid, che offre corsi di inglese online per bambini dai 4 ai 12 anni.

Le lezioni di Novakid sono organizzate da madrelingua certificati e durano 25 minuti, a cui si aggiungono 20 minuti di attività extra. In questi anni la piattaforma ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui quello di Forbes, che l’ha nominata come una delle migliori startup statunitensi.

Perché scegliere i corsi di inglese online per bambini di Novakid

Le lezioni di inglese online per bambini si svolgono interamente in inglese, dando la possibilità ai più piccoli di abituarsi a comunicare senza usare l’italiano nel più breve tempo possibile. Allo stesso tempo, gli insegnanti di Novakid basano le loro lezioni sul gioco, linguaggio universale e a misura di bambino, proponendo tour virtuali, mini-giochi e fumetti.

Un altro motivo per cui scegliere Novakid riguarda la possibilità di trovare tutto l’occorrente in un unico luogo, dai compiti alla raccolta di materiali utili, oltre naturalmente la piattaforma di apprendimento. Questo significa che non c’è bisogno di acquistare libri o scaricare programmi extra.

Novakid prevede una lezione di prova della durata di 25 minuti. Gli unici requisiti richiesti sono un computer (fisso o portatile) e una buona connessione Internet. Se al termine decidi di proseguire con le lezioni, puoi scegliere tra tre diversi piani: 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi, con un costo singolo per lezione rispettivamente di 9,00€, 8,00€ e 7,50€, per un totale di 3 lezioni a settimana. Richiedi la tua lezione di prova tramite questa pagina.

