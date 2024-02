Corsair Void Elite in offerta: il prezzo delle cuffie da gaming crolla in picchiata

Le cuffie da gioco Corsair Void Elite offrono un’esperienza audio straordinaria grazie ai due driver audio al neodimio personalizzati da 50 mm, che garantiscono una gamma di frequenze da 20 Hz a 30.000 Hz. Questo ti permette di immergerti completamente nel suono, sia che tu stia giocando, ascoltando musica o guardando film.

Oggi Amazon le propone ad un prezzo eccezionale: grazie ad uno sconto del 18%, possono essere tue ad appena 89,99€. Un prezzo eccezionale per delle ottime cuffie da gaming con prestazioni di fascia premium.

Il comfort è un elemento chiave durante le lunghe sessioni di gioco, e le cuffie Corsair Void Elite assicurano un comfort duraturo grazie alla rete traspirante in microfibra e ai cuscinetti in memory foam. Il design robusto con telaio in alluminio garantisce che le cuffie possano resistere a anni di utilizzo intensivo.

La connessione wireless a bassa latenza da 2,4 GHz ti permette di connetterti al PC o alla PS4 senza fili tramite l’adattatore USB incluso. Questo ti offre la libertà di muoverti fino a 12 metri di distanza senza compromettere la qualità del suono. Inoltre, con fino a 16 ore di durata della batteria, non dovrai preoccuparti di interruzioni durante le tue sessioni di gioco più lunghe.

Il microfono omnidirezionale ottimizzato cattura la tua voce con chiarezza, e include una funzione di disattivazione dell’audio ribaltabile e una luce LED integrata per indicare quando il microfono è disattivato. Le cuffie offrono un suono surround 7.1 coinvolgente, creando un’esperienza audio multicanale che ti mette al centro dell’azione.

L’illuminazione RGB personalizzabile ti permette di aggiungere un tocco di personalità alle tue cuffie, rendendole non solo funzionali ma anche estremamente eleganti. Con le cuffie da gioco Corsair Void Elite, avrai un’esperienza audio di alta qualità e un comfort eccezionale per tutte le tue sessioni di gioco. Non farti scappare questa offerta e acquistale ad un prezzo imbattibile!

