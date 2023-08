Corsair K70: tastiera meccanica da gaming al 41% su Amazon

Se ti piacciono i videogiochi e stai spesso al computer allora non devi assolutamente perdere questa occasione che sta proponendo oggi Amazon. Metti immediatamente nel tuo carrello la tastiera meccanica da gaming Corsair K70 a soli 99,99 euro, invece che 169,99 euro.

Non stai sognando e non ci sono errori di scrittura ma solo un gigante sconto del 41% che ti fa risparmiare ben 70 euro sul totale. Con questa tastiera puoi vedere subito la differenza nelle tue partite ed è perfetta anche per scrivere. Per cui in questo momento è il migliore acquisto che puoi fare.

Corsair K70: precisa e comoda a prezzo hot

Questa tastiera è stata pensata per il gaming e infatti ha un telaio in alluminio spazzolato anodizzato di grado aeronautico che ti permette di usarle per ore e ore di gioco ininterrottamente. Inoltre ha un comodissimo poggia polsi integrato che puoi anche rimuovere all’occorrenza.

I tasti sono retroilluminati e puoi modificare la colorazione come desideri, grazie al software dedicato, avendo così una personalizzazione praticamente infinita. E poi è molto sensibile al tocco e non ha input lag. La digitazione sarà fluida e non mancherai un colpo. I tuoi avversari non sapranno cosa li ha colpiti e sarà troppo tardi per scoprirlo.

Approfitta dunque di questa ottima offerta ma fai veloce perché non durerà a lungo. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua tastiera meccanica da gaming Corsair K70 a soli 99,99 euro, invece che 169,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.