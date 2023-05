Corsair K65: prezzo BOMBA per la tastiera da gaming definitiva

La Corsair K65 è tastiera meccanica compatta da gaming fantastica per gli appassionati di videogiochi che cercano un dispositivo performante, reattivo e altamente personalizzabile. Al momento, Amazon offre uno sconto FOLLE del 57% su questa tastiera, rendendola un’offerta imperdibile al prezzo stracciato di soli 89,99 euro. Tieni presente che questo prodotto solitamente costa oltre i 200 euro.

Corsair K65: con questo prezzo sta andando letteralmente a ruba

La Corsair K65 è dotata di un’illuminazione dinamica che consente di cambiare il colore di qualsiasi tasto utilizzando l’impostazione di colore e luminosità preferita. Questa funzione è particolarmente utile per personalizzare la tastiera e renderla in linea con il proprio setup di gioco. Inoltre, è dotata di un set di keycap per FPS e MOBA, che offrono la massima aderenza e un’ottima sensazione al tocco. Questi keycap sono sagomati e testurizzati, rendendoli ideali per i giochi che richiedono una grande precisione nei movimenti.

Ma la Corsair K65 non è solo una tastiera con un design accattivante, ma anche estremamente performante. Infatti, è dotata di switch da gaming meccanici Cherry MX con contatti dorati, che offrono una risposta ultra rapida da 1,2 mm e una durata elevata. Questi switch sono stati progettati per offrire il massimo della reattività, rendendo la tastiera ideale per i giochi più frenetici.

La potenza del software CUE di Corsair consente di configurare i colori, gli effetti di luce e di registrare tutte le macro che si desidera, rendendo la tastiera estremamente personalizzabile. Grazie a questo potente software, è possibile personalizzare la tastiera in base alle proprie esigenze, creando profili di gioco dedicati e facilitando il passaggio da un gioco all’altro.

In sintesi, la Corsair K65 è una tastiera meccanica compatta da gaming che offre una combinazione unica di design, funzionalità e prestazioni. Al prezzo attuale su Amazon di soli 89,99 euro, grazie allo sconto assurdo del 57%, questo prodotto non ha rivali su mercato. Approfitta subito di questa occasione e non perdere ulteriore tempo. Le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.