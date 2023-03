Corsair HS70 Pro: le cuffie Gaming definitive a prezzo CLAMOROSO

Quando sei immerso nelle tue sessioni di gioco, delle cuffie all’altezza fanno sicuramente la differenza, soprattutto nelle partite online. Ecco perché se sei un appassionato di giochi, non devi farti scappare questa offerta. Vai immediatamente su Amazon e aggiungi al tuo carrello le cuffie Gaming Corsair HS70 Pro a soli 86,50 euro, invece che 109,99 euro.

Considera che uno sconto così non si vedeva da Novembre dell’anno scorso. Queste cuffie wireless da Gaming non scendono spesso di prezzo e quando lo fanno lo sconto è minimo. Oggi invece puoi beneficiare di un 21%, che è il secondo prezzo più basso mai registrato su Amazon.

Corsair HS70 Pro: il meglio a un prezzo wow

Le cuffie Corsair HS70 Pro sono progettate per poterle tenere per tantissimo tempo senza che diano fastidio. Infatti hanno dei morbidi padiglioni in memory foam con l’archetto imbottito e regolabile. Tutto questo garantisce il massimo del comfort. Sono dotate di driver audio al neodimio da 50 mm che ti permetteranno di percepire ogni piccolo suono.

Li puoi collegare in modalità wireless, grazie al trasmettitore incluso, al PC e alla PlayStation. Goditi un audio Surround 7.1 e immergiti completamente nelle tue azioni di gioco. Grazie al microfono incorporato potrai far sentire la tua voce agli alleati nelle tue partite online. E puoi regolare il volume e silenziare il microfono direttamente dai comandi posti sui padiglioni. Infine, godono di un’autonomia di ben 16 ore con una sola ricarica.

Non c’è davvero tempo da perdere. Oggi puoi fare un colpaccio. Vai subito su Amazon e acquista le tue cuffie Gaming Corsair HS70 Pro a soli 86,50 euro, invece che 109,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.