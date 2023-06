Corsair HS35: non puoi perdere queste cuffie in super sconto

Le cuffie Corsair HS35 sono un accessorio essenziale per tutti gli appassionati di giochi che desiderano un’esperienza audio immersiva. Ecco perché l’offerta del 31% di sconto su Amazon è un’opportunità da non perdere per poterle acquistare al prezzo vantaggioso di soli 37,99 euro.

Corsair HS35: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche più interessanti di queste cuffie è la loro compatibilità multipiattaforma. Che tu giochi su PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch o dispositivi mobili, le Corsair HS35 saranno sempre pronte a offrirti un audio eccezionale. È importante notare che potrebbe essere necessario l’adattatore da 3,5 mm di Microsoft per alcune console, ma è venduto separatamente.

La qualità audio delle cuffie Corsair HS35 è garantita dai driver degli altoparlanti in neodimio personalizzati da 50 mm. Questi driver offrono un audio di alta qualità con una portata eccezionale, precisione e affidabilità. Che tu stia ascoltando i dettagli sonori di un’ambientazione di gioco o godendo di una colonna sonora epica, le cuffie ti offriranno un suono cristallino.

Per quanto riguarda la comunicazione vocale, le cuffie Corsair HS35 sono dotate di un microfono unidirezionale rimovibile. Questo microfono è progettato per ottimizzare la qualità della voce, consentendoti di comunicare con i tuoi compagni di squadra in modo chiaro e nitido. Inoltre, il microfono riduce efficacemente il rumore ambientale, garantendo che la tua voce risalti sopra tutto il resto. I controlli di facile accesso sulle cuffie sono un altro aspetto apprezzabile. Puoi regolare il volume e disattivarlo direttamente su uno dei padiglioni, senza dover interrompere il gioco. Questo ti consente di adattare immediatamente l’audio alle tue preferenze o di silenziare rapidamente il suono quando necessario.

Infine, le cuffie Corsair HS35 sono certificate da Discord, una delle piattaforme di comunicazione preferite dai giocatori. Questa certificazione assicura una comunicazione cristallina con i tuoi amici di gioco e una qualità audio eccellente durante le sessioni di chat.

In conclusione, le cuffie Corsair HS35 offrono una combinazione di audio di alta qualità, comfort duraturo e funzionalità pratiche. Con la compatibilità multipiattaforma e il microfono unidirezionale rimovibile, queste cuffie sono una scelta ideale per i giocatori che desiderano un’esperienza di gioco completa. Approfitta dell’attuale sconto del 31% su Amazon per ottenere questo prodotto di alta qualità a un prezzo ridicolo di soli 37,99 euro. Non lasciarti scappare questa offerta, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

