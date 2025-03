Corsair HARPOON: mouse wireless da veri gamer con 6 pulsanti programmabili

Devi assolutamente cambiare il tuo vecchio mouse e ne vuoi acquistare uno senza fili che però sia di ottima qualità? Se non vuoi spendere nemmeno troppi soldi dai un’occhiata quest’offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Corsair HARPOON a soli 49,99 euro, invece che 59,99 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo da mobile considera che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 17% che quindi in questo momento ti permette di risparmiare un bel po’. Soprattutto ti porti a casa un fantastico mouse wireless da veri gamer. E se preferisci puoi pagare in comode rate da 16,67 euro al mese per 3 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Corsair HARPOON: il mouse wireless per vincere le partite

Con il mouse wireless da gaming Corsair HARPOON puoi avvantaggiarti notevolmente rispetto ai tuoi avversari e vedrai subito la differenza. Grazie a un tracciamento incredibilmente preciso e fluido potrai farlo scorrere su qualsiasi superficie, anche senza il classico tappetino, in modo estremamente rapido.

Gode di un design che garantisce il massimo del comfort e ti permette di usarlo per tutto il tempo che vuoi senza fare fatica. Inoltre possiede 6 pulsanti che potrai personalizzare come desideri per avere tutte le scorciatoie che vuoi. Lo puoi collegare in modo semplice tramite il ricevitore che troverai in confezione e garantisce una connessione affidabile senza input lag. Inoltre ha un’autonomia fino a 60 ore con una ricarica completa.

Davvero un’occasione d’oro da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Dato però che si tratta di un’offerta a tempo devi essere veloce. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Corsair HARPOON a soli 49,99 euro, invece che 59,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.