Corri su Amazon: solo 23€ per il tablet LCD Xiaomi da scrittura (13")

La chicca Amazon del venerdì pomeriggio è questo tablet LCD da scrittura firmato Xiaomi. Un prodotto spettacolare, che arriva a casa corredato di pennino apposito: alta qualità, eccellenti materiali di costruzione e un’ampia superficie dove poter scrivere. Infatti, il pannello è da 13,5″: tutto lo spazio che ti serve per prendere appunti, scrivere note, creare grafici, disegnare e non solo. Quando finisci, premi l’apposito pulsante per cancellare tuto e ricominciare.

Un prodotto che non è assolutamente assimilabile a quelli economici della concorrenza. Un dispositivo premium, che puoi accaparrarti a 23€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Per approfittarne dovrai essere super veloce però perché terminerà subito: completa l’ordine al volo per accaparrartelo in kit completo di pennino.

Xiaomi: il tablet LCD da scrittura a questo prezzo è imperdibile

Un prodotto eccellente, con doppia finalità: permetterti di avere sempre ad disposizione un “foglio” per i tuoi appunti (è anche super leggero e pratico da portare in giro) ed evitare lo spreco di carta. Infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, si finisce per scrivere e poi buttare via dopo poco il foglio.

In questo modo, quando quello che hai prodotto non serve più, basta premere un pulsante e ricominciare. Se invece hai necessità di conservare quanto creato, potrai digitalizzarlo in un attimo: inquadra con la fotocamera dello smartphone la superficie da scrittura, scatta e salva. Il tipo di pannello si presta perfettamente ad essere fotografato.

Come anticipato, in dotazione con il tablet LCD da scrittura di Xiaomi ricevi il pratico pennino che – quando non è necessario utilizzare – puoi appoggiare magneticamente e mantenere ben saldo sul laterale del dispositivo.

Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Amazon, completa l’ordine al volo per approfittarne. L’edizione con pannello da 13,5″ te l’accaparri (se non è già finito) a 23€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, offerte dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.