Una cornice digitale in casa è un vero spettacolo. In promozione su Amazon, questo modello ti regala la possibilità di esporre tutte le tue fotografie preferite in modalità intelligente. Te lo porti a casa pagandolo appena €74,99 grazie al coupon che devi attivare tu stesso, ma se sei interessato non perdere tempo perché i pezzi disponibili sono pochi.

Le spedizioni sono veloci gratuite in tutta Italia.

Cornice digitale: un acquisto intelligente e un'ottima idea regalo

Una cornice digitale è un prodottino che non deve essere sottovalutato visto che con la sua tecnologia ti consente di avere tutte le fotografie che più ami in un unico posto e riprodotte in sequenza. Questa in particolare ha un design veramente curato nei minimi particolari, con la sua estetica moderna la posizioni ovunque tu voglia per rendere un angolo di casa tua immediatamente più intimo.

Ti mette a disposizione un display da 8 pollici in elevata risoluzione e che è finanche touch screen. Praticamente col dito puoi scorrere le immagini fino ad arrivare a quella tua preferita in qualunque momento. Ha una memoria integrata di 8 GB, ciò significa che oltre alle classiche immagini puoi caricare sopra anche dei video a tuo piacere rendendola ancora più speciale.

È semplicissima da utilizzare visto che si collega al tuo WiFi e con l'applicazione che scarichi sullo smartphone modifichi tutte le impostazioni in una semplice mossa.

Se quindi sei interessato, non perdere altro tempo e acquista subito questa cornice digitale su Amazon a soli €74,99. Con le spedizioni Prime garantite, la ricevi a casa tua in uno o due giorni soltanto. Se invece non sei membro, non perdere l'occasione di ottenere le consegne gratuite presso i punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home