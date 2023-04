Cornice digitale KODAK: tanta qualità, ad un prezzo scontato

La cornice digitale KODAK è un’ottima soluzione per tutti coloro che vogliono conservare e condividere i propri ricordi in modo semplice ed elegante. Inoltre, su Amazon, questo dispositivo è scontat0 del 20%, il che rende il suo acquisto ancora più conveniente al prezzo vantaggioso di soli 103,96 euro.

Cornice digitale KODAK: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche più interessanti della cornice digitale KODAK è il touch screen flessibile che consente di configurare la cornice con facilità. Inoltre, questo device è dotato di un sensore di movimento e supporta la rotazione automatica dell’immagine per una migliore esperienza visiva. Dotata di uno schermo IPS ad alta risoluzione da 10 pollici e una risoluzione di 1280 x 800, questa cornice è in grado di riprodurre foto, musica, presentazioni e video in modo chiaro e nitido. Inoltre, lo stand è regolabile e supporta un angolo di visualizzazione fino a 178 ° per una maggiore comodità.

Grazie alla connessione Wi-Fi, la cornice digitale KODAK consente di ricevere foto e video brevi direttamente dal proprio smartphone Android o iOS. Inoltre, la cornice aggiorna automaticamente il calendario elettronico, l’orario e le previsioni meteo dei due giorni successivi. Ha una memoria interna da 16 GB e supporta schede SD/MMC o dispositivi USB fino a 64 GB per una maggiore capacità di archiviazione. Inoltre, la cornice è facile da usare, con una semplice funzione plug and play che consente di memorizzare e condividere le proprie foto preferite.

Infine, la cornice digitale KODAK è un regalo perfetto per amici, parenti e nonni che vogliono conservare e godersi i propri preziosi ricordi in modo elegante e retrò. La cornice in legno massello grigio è elegante e può essere posizionata su un desktop o appesa al muro per creare un bellissimo scenario.

In conclusione, la cornice digitale KODAK è un’ottima soluzione per tutti coloro che vogliono conservare e condividere i propri ricordi in modo semplice ed elegante. Grazie alla sua varietà di funzioni e alla sua facilità d’uso, questo prodotto è un’ottima scelta per chiunque voglia aggiungere un tocco di stile alla propria casa o ufficio. Approfitta subito di questa offerta del 20% su Amazon e acquistala ad un prezzo competitivo di soli 103,96 euro. Ma affrettati, i pezzi a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

