Coppa Davis: la migliore soluzione per uno streaming dall'estero

Coppa Davis: il programma del Gruppo A di Bologna

Come dicevamo, la Coppa Davis con le Finals inizierà martedì 12 settembre 2023. Tutte le Nazionali si scontreranno per portare a casa la vittoria e così ottenere l’accesso alle Finals di novembre a Malaga. I match si giocheranno all’Unipol Arena di Bologna. Vediamo ora la programmazione completa del Gruppo A, compresa l’Italia:

Martedì 12 Settembre 2023

15:00 Svezia-Cile

15:00 Canada-Italia

15:00 Canada-Svezia

15:00 Italia-Cile

15:00 Canada-Cile

15:00 Italia-Svezia

