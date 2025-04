Copertura WiFi PERFETTA con il ripetitore Tenda A18 Pro in SCONTO LAMPO

Se hai stanze in cui il segnale WiFi sparisce con streaming che si blocca, internet lentissime e videochiamate che non vanno, con Tenda A18 Pro risolvi ogni problema. Questo potente ripetitore wireless sfrutta una velocità combinata fino a 1200Mbps e una copertura che arriva a 120 metri quadri che porta internet anche nelle stanze più lontane dal router. Oggi è in offerta su Amazon a soli 29,99 euro invece di 34,99.

Tenda A18 Pro: il ripetitore wireless di cui avevi bisogno

Tenda A18 Pro è dotato di doppie antenne esterne da 3dBi e tecnologia dual band 2.4GHz + 5GHz con cui potenziare il segnale senza compromessi. Inoltre, se vuoi avere massima stabilità puoi sfruttare persino una porta Ethernet integrata.

Configurarlo è semplicissimo: basterà usare il tasto WPS o l’app Tenda che ti guidano passo dopo passo permettendoti di gestire il tutto da remoto. Le luci LED, inoltre, ti aiutano a trovare la posizione perfetta per ottenere il segnale più potente senza prove a caso.

La sicurezza è poi garantita da WPA2 e funzionalità smart come la scelta automatica della banda migliore: il Tenda A18 Pro si adatta alle tue esigenze, proteggendo i tuoi dati e mantenendo stabile la connessione.

Per dire finalmente addio ai problemi di connessione e goderti internet in ogni angolo della casa è perfetto: acquistalo adesso in offerta a soli 29,99 euro.