CoopVoce: 15€ BONUS per Halloween solo ONLINE!

CoopVoce lancia un'interessante iniziativa in occasione di Halloween che regala 15 euro di credito bonus attivando delle promozioni specifiche.

CoopVoce: ecco come ottenere il BONUS Halloween

Per ricevere i 15 euro in omaggio è necessario attivare una di queste promozioni, disponibili a partire da 4,50 euro mensili, richiedendo la portabilità del proprio numero:

EVO Voce&SMS : è la tariffa per chi non necessita di traffico internet. Questa, infatti, dispone di minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 1000 SMS verso tutti. Tutto questo a soli 4,50 euro al mese .

: è la tariffa per chi non necessita di traffico internet. Questa, infatti, dispone di verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 1000 SMS verso tutti. Tutto questo a soli . EVO 30 : questa promo offre 30 Giga di traffico dati in 4G su rete TIM fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload , 1000 SMS e minuti illimitati verso tutti. Il tutto a soli 6,90 euro mensili .

: questa promo offre di traffico dati in su rete TIM fino a in e in , 1000 SMS e minuti illimitati verso tutti. Il tutto a soli . EVO 100: l'offerta telefonica del virtuale su rete TIM offre ben 100 Giga di internet, minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS ad appena 8,90 euro ogni mese.

Non basta solo richiedere il passaggio del proprio numero a Coop Voce per ricevere il Bonus di 15 euro. Per riscattare quest'offerta bisognerà inserire il codice promozionale HALLOWEEN21 in fase di acquisto.

Validità ed altro

L'iniziativa promossa da Coop Voce per la festività di Halloween è valida solo online fino al giorno 1 Novembre 2021 per le richieste di portabilità del numero da altro operatore. Non è possibile usufruire del credito omaggio in caso di attivazione di una nuova numerazione.