Cooler Master MM710: il mouse gaming ultraleggero a 26€ su Amazon

Oggi ti segnalo questa offerta con cui puoi portarti a casa un ottimo mouse da gaming dal bellissimo design e ultraleggero. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Cooler Master MM710 a soli 26,80 euro, invece che 49,99 euro.

Grazie a questo sconto del 46% avrai un notevole risparmio e sopratutto un mouse gaming eccellente. La sua particolare foratura ti permette d’impugnarlo per ore senza che la mano ti sudi. Pesa solo 53 grammi, ha un cavo flessibile che non si attorciglia e un sensore ottico molto preciso anche senza il tappetino.

Cooler Master MM710: mouse gaming dal design unico

Sicuramente ciò che rende questo mouse un ottimo acquisto è il fatto che unisca bellezza e praticità. Infatti il suo design a nido d’ape è sia molto accattivante che utile. Si tratta di una superficie traspirante, protetta da un rivestimento resistente che riduce il sudore e l’affaticamento del polso e così ti permette l’uso prolungato senza problemi.

Il sensore ottico da 16000 dpi garantisce la massima fluidità e precisione e i piedini in PTFE scorrono su tutte le superfici in modo perfetto. I pulsanti sono di ottima qualità, ottimizzati per giocare senza lag. Inoltre i due pulsanti laterali sono personalizzabili per creare scorciatoie ed essere ancora più veloce nelle azioni concitate. Il cavo da 1,8 m è flessibile e morbido, in modo che non s’intrecci.

A questo prezzo non c’è assolutamente da perdere tempo. Goditi questa offerta e risparmia. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Cooler Master MM710 a soli 26,80 euro, invece che 49,99 euro. Se lo ordini adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.