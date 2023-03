Cooler Master MM720: mouse da gaming professionale con sconto FOLLE

Il mouse da gaming Cooler Master MM720 è un prodotto professionale, leggero e dal design ergonomico che garantisce una presa Master Claw, cioè un’impugnatura ad artiglio ideale per i gamer destri. Questo prodotto su Amazon, oggi ha uno sconto FOLLE del 62%, questo significa che puoi acquistare un dispositivo professionale ad un prezzo ridicolo di soli 22,95 euro.

Cooler Master MM720: con questo prezzo sta andando letteralmente a ruba

Grazie al sensore ottico PixArt PMW3389 da 16000 DPI e alla sua precisione estrema, questo mouse Cooler Master MM720 garantisce un tracciamento superiore a 400 IPS, un lag minimo e una regolazione aggiuntiva della superficie del tappetino mouse. Inoltre, la sua accelerazione di 50g e il Lift Off inferiore a 2 mm lo rendono un prodotto affidabile per i giocatori più esigenti.

Il Cooler Master MM720 è anche dotato di illuminazione RGB che consente di personalizzare gli effetti colori e le modalità ruota e struttura a nido d’ape. Questo può essere fatto sia utilizzando le preimpostazioni della rotellina del mouse al volo che tramite software MasterPlus+ (solo per PC) per creare profili personalizzati, inclusi macro. Uno dei punti di forza di questo incredibile mouse è la durata dei suoi switch ottici, progettati per resistere a 70 milioni di clic. Inoltre, il telaio interno migliorato garantisce che i pulsanti non si muovano o si allentino, e il mouse ha ottenuto la certificazione IP58 per resistenza alla polvere e all’acqua.

Il mouse Cooler Master MM720 è dotato di piedini in PTFE che garantiscono una scorrevolezza eccellente su superfici a basso attrito. Il suo cavo intrecciato USB-A Ultraweave da 1,8 m è ultraflessibile e garantisce una connessione stabile al PC o al Mac. Inoltre, il questo dispositivo viene fornito con una garanzia di 2 anni, che garantisce la sua durata e affidabilità nel tempo.

Attualmente, il Cooler Master MM720 è in vendita su Amazon con uno sconto del 62%. Questa è un’occasione da non perdere se sei un giocatore che desidera un prodotto di alta qualità a un prezzo ridicolo di soli 22,95 euro. Sbrigati ad acquistarlo prima che le ultime scorte disponibili su Amazon si esauriscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.