Conviene comprare un Apple Watch Series 6 nel 2022?

Oramai mancano pochissimi mesi al debutto dei nuovi Apple Watch. Quest’anno dovremmo assistere al lancio di ben tre modelli, uno più interessante dell’altro. Dovrebbe esserci anche un’edizione “Pro“ che sarà in grado di garantire performance mai viste prima, con un’estetica innovativa e materiali di alto livello. Di contro però, avrà un prezzo decisamente più alto del normale.

Girovagando su Amazon quindi ci siamo imbattuti in un’offerta davvero interessante: il modello Series 6 infatti, Costa solo 392,22€ al posto di 469,00€, con spedizione gratuita per gli abbonati iscritti alla piattaforma di Amazon Prime. Lo sconto è del 16%, le spedizioni sono gratuite e veloci e la disponibilità è immediata.

Apple Watch Series 6: ha senso?

La domanda è un po’ provocatoria ma la risposta è sicuramente molto interessante. Assolutamente sì, assenso perché è ancora oggi un Best Buy. Vanta caratteristiche di alto livello, c’è l’Always On Display e presenta un’estetica minimal con schermo AMOLED super generoso.

Sotto la scocca c’è un processore potentissimo che garantisce performance uniche e sono tanti sensori disponibili per l’utente. Ma cosa può fare questo dispositivo?

Può misurare il battito cardiaco, le eventuali fibrillazioni atriali, il sonno notturno e anche gli allenamenti sportivi. Volendo, si può anche controllare il livello di ossigeno presente nel sangue. Con il GPS poi, avrete la possibilità di gestire al meglio le vostre passeggiate, i vostri allenamenti e i progressi fatti in ambito sportivo. Non dimenticate che questo è un eccellente notificatore e sono tante le applicazioni che si possono installare dallo Store di Apple.

Concludiamo affermando che si può perfino fare l’elettrocardiogramma dal proprio polso; questa è una funzionalità davvero unica. Sappiate poi che lo smartwatch è stato in grado di salvare moltissime vite umane come abbiamo raccontato più volte nei nostri articoli. A 392,22 € lo dovete comprare oggi, ma fate presto perché non sappiamo quante scorte siano disponibili. La versione in questione ha la cassa da 44 mm ed è realizzata in alluminio azzurro con cinturino abbinato.

