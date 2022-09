Conviene comprare il Mac Mini con M1 o conviene aspettare il nuovo modello?

Da quando Apple è passata alla sua piattaforma proprietaria, la soluzione Apple Silicon, tutto è cambiato. Era il lontano novembre del 2020, e in quel periodo storico la pandemia da coronavirus la faceva da padrone. In quelle settimane l’azienda di Cupertino ha tolto i veli al suo primo processore per computer realizzato in casa. Si chiamava M1 ed era -ed è tutt’oggi- uno dei più potenti sul mercato consumer. Lo abbiamo visto dapprima nel Mac Mini, nel precedente MacBook Air e nel pro da 13“. Abbiamo perfino conosciuto le sue interazioni successive e l’erede M2.

Si vocifera da tempo che ad ottobre Apple svelerà i nuovi Mac mini con la piattaforma di nuova generazione. Ecco perché noi vi suggeriamo di acquistare oggi il prodotto del 2020, anche perché può essere vostro a soli 702,00 € al posto di 819,00 €, con spedizione gratuita inclusa nel prezzo di listino.

Mac Mini con M1, una valida scelta

Questo PC fisso è facilissimo da configurare; basta toglierlo dalla confezione, attaccarlo alla presa e sarà subito pronto all’azione. Vi basterà collegare due periferiche a vostra scelta e immettere il vostro account. In pochi minuti sarete operativi e nel giro di poche ore invece, a seconda della vostra connessione ad Internet, avrete tutti i programmi installati sul device. Chi usa Apple da una vita sa bene quali siano i vantaggi dell’avere dei gadget simili e soprattutto, un ecosistema così valido.

Il pc è in grado di fare cose impensabili. Se considerate che costa poco più di 700 € e potete montare tranquillamente dei video in 4K, capirete voi stessi che ci troviamo di fronte ad un Best Buy rivoluzionario. Vi consigliamo sempre di usare software di Apple così da avere la massima integrazione con l’hardware dell’azienda. È ottimo anche per giocare e perché no, anche per lavorare o scrivere la tesi. Molti studenti sono soliti adoperarlo per tuo studio ma vi assicuriamo che non sfigura nemmeno quando il carico di lavoro diventa davvero esoso. Molti filmmaker lo usano per i loro cortometraggi o documentari.

Con 702,00 € vi portate a casa una macchina da guerra e non un semplice computer. Scegliete le periferiche a voi più congeniali o utilizzate quelle che già avete a casa. Il Mac mini riesce a gestire tutto senza problemi e con una tranquillità impagabile. Siete veloci perché a questo prezzo potrebbe terminare da un momento all’altro. Solitamente vi consigliamo sempre di aspettare i nuovi prodotti o i nuovi modelli, ma in questo caso non possiamo esimerci dal suggerirvi l’acquisto di questa meraviglia. Il prezzo è vantaggioso, le performance sono degne di nota e poi esteticamente molto bello e fa sempre un bel figurone sulle vostre scrivanie. Fateci sapere come vi troverete quando lo acquisterete.

