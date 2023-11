Convenienza e velocità: Aruba offre la fibra FTTH da soli 17 euro

Nuova promozione Aruba: soltanto per un periodo limitato, è possibile attivare Aruba Fibra a partire da soli 17,69 euro al mese (per i primi sei mesi) con zero costi di attivazione. In più, attivando Aruba Fibra, otterrai anche uno sconto del 70% su Aruba Drive – la soluzione integrata di Aruba per lo storage online.

Due opzioni, un’unica convenienza

Aruba Fibra offre una connessione veloce e affidabile grazie alla tecnologia FTTH (Fiber To The Home), con velocità in download fino a 2,5 Gbps e in upload fino a 1 Gbps. Che tu sia appassionato di streaming, gaming o lavoro da remoto, questa fibra ti assicurerà prestazioni di alto livello.

Due le opzioni disponibili: Fibra Aruba All-in Promo e Fibra Aruba Promo. Con la prima, a soli 19,89 euro al mese per i primi sei mesi, oltre alla connessione in fibra ottica otterrai anche un pacchetto completo che include router Wi-Fi e chiamate nazionali illimitate. Nessun costo di attivazione o migrazione, e la possibilità di mettere la fibra in pausa con il servizio Stop&Go.

Se preferisci una soluzione più personalizzabile, Fibra Aruba Promo a soli 17,69 euro al mese per sei mesi è la scelta ideale. Zero costi di attivazione o migrazione, con la possibilità di aggiungere servizi extra secondo le tue esigenze. Anche questa opzione include l’Indirizzo IPv6 statico, l’assistenza e la chat h24.

Come attivare Aruba Fibra? È semplicissimo:

Verifica la copertura in pochi minuti e scopri la tecnologia migliore disponibile; Gestisci l’attivazione con il tuo smartphone: fissa un appuntamento quando ti è più comodo; Apri la porta al tecnico incaricato: la configurazione è inclusa con il router Wi-Fi a noleggio; Inizia a navigare con la fibra appena installata.

Attivando Aruba Fibra, otterrai uno sconto del 70% su Aruba Drive, la soluzione integrata per lo storage online che ti offre spazio cloud illimitato per archiviare e condividere tutti i tuoi file.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.