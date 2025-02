Contrordine: il primo iPhone pieghevole potrebbe essere invece più piccolo del previsto

Negli ultimi anni, il settore degli smartphone pieghevoli ha visto una crescita significativa, con aziende come Samsung, Google e OPPO che hanno introdotto sul mercato i propri dispositivi. Ora, sembra che anche Apple sia pronta a entrare in questo segmento con il suo primo iPhone pieghevole.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’azienda di Cupertino starebbe lavorando a un dispositivo con dimensioni dello schermo simili a quelle del primo Pixel Fold: un’informazione che si scontra con quella di qualche settimana fa, che invece voleva per il primo iPhone foldable uno schermo enorme.

Apple potrebbe scegliere la strada “compatta”

Secondo un noto leaker, Digital Chat Station, Apple sta sviluppando un iPhone pieghevole con un display esterno da 5,49 pollici e un display interno da 7,74 pollici. Questo lo renderebbe un dispositivo piuttosto largo, simile a un formato “passport-style”. In confronto, il Pixel Fold originale di Google aveva un display frontale più grande e uno interno leggermente più piccolo.

Nonostante la crescita del mercato dei pieghevoli, con dispositivi come il Pixel 9 Pro Fold che superano gli 8 pollici e il futuro OPPO Find N5 che potrebbe essere ancora più grande, Apple sembra aver scelto una strada più compatta.

Le voci di corridoio indicano che l’iPhone pieghevole potrebbe essere lanciato il prossimo anno. Tuttavia, Apple è nota per la sua attenzione ai dettagli e per la volontà di perfezionare i suoi prodotti prima del rilascio. L’azienda deve essere in grado di assicurarsi milioni di componenti prima di poter implementare una nuova tecnologia su larga scala, un fattore che potrebbe influenzare i tempi di rilascio.

Oltre all’iPhone pieghevole, Apple starebbe lavorando anche su un iPad o un Mac pieghevole. L’idea di un iPad Mini capace di espandersi fino a una dimensione simile a un iPad Pro da 13 pollici potrebbe rappresentare una vera rivoluzione nel mercato dei dispositivi mobili.