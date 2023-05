Controller Wireless Xbox: la splendida colorazione Lunar Shift a un prezzo WOW

Con il ritorno sul mercato di grosse scorte di Xbox Series X e Series S e arrivato non solo il momento di gettarsi nella next-gen, ma anche attrezzarsi con accessori eleganti e performanti che possano rendere il gaming ancora più stiloso. Se poi questi accessori possono essere usati anche per giocare su PC e dispositivi mobile, è facile capire come questa offerta è da prendere al volo. Stiamo parlando del controller wireless Xbox in edizione speciale Lunar Shift. Il suo dorato e argento perlacei e le sue sfumature brillanti rendono il controller davvero magico, ma il prezzo di solito non è certamente tra i più bassi. Oggi, però, su Amazon potete godere di una promozione che fa scendere il prezzo di 64,99 euro a soli 57,99 euro grazie allo sconto dell’11%. Magari potrà sembrare un risparmio da poco, ma si tratta del suo minimo storico.

Controller Wireless Xbox: colorazione Lunar Shift da lasciare a bocca aperta

L’edizione speciale Lunar Shift è caratterizzata da un colore cangiante con una luce oro e argento e impugnature in gomma grigie e nere con un motivo a spirale. Concentratevi, poi, sull’obiettivo con la croce direzionale ibrida e l’impugnatura antiscivolo su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore. Interessante e utile anche la mappatura dei tasti per una maggiore personalizzazione.

Grazie alla sua tecnologia Bluetooth sarete liberi di giocare senza fili su console, PC Windows 11 e 10, tablet e telefoni Android, ma anche sui vari dispositivi iOS. Infine, grazie al pulsante condividi, potrete facilmente registrare screenshot e clip video e condividerle con i vostri amici sui social network. Insomma, approfittate immediatamente di questa promozione su Amazon per acquistare lo splendido controller wireless Xbox nella bellissima colorazione Lunar Shift a un ottimo prezzo: può essere vostro a soli 57,99 euro in pochi giorni e con consegne gratuite in tutta Italia con il servizio Prime.

