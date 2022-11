Controller Wireless per PC e Xbox: il prezzo scende ancora su Amazon

L’occasione Amazon sul controller wireless ufficiale per Xbox continua e ad un prezzo ancora migliore. Il pad di colore nero è infatti disponibile in offerta a 37,99 euro, grazie ad un ulteriore risparmio di 2 euro al checkout sullo sconto precedentemente proposto. La confezione include anche un utile cavo USB-C per la ricarica.

Controller Wireless Xbox: perfetto per PC, console Xbox e…smartphone

Il controller wireless per Xbox ti permette di giocare con il pad ufficiale delle console Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Caratterizzato da superfici scolpite e geometrie raffinate, assicura un elevato comfort durante le fasi di gioco.

Puoi scegliere di giocare in modalità senza filo oppure di collegare il cavo USB-C incluso nella confezione per continuare a goderti i tuoi giochi preferiti anche in caso di batterie scariche. Con l’app Xbox, inoltre, puoi rimappare i pulsanti a tuo piacimento creando profili diversi a seconda del genere di titolo che stai giocando.

Il pad è compatibile con Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10, Android e iOS. Sì, anche per smartphone e tablet: se possiedi un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate puoi giocare a diversi titoli Xbox grazie a Xbox Cloud Gaming, senza la necessità di avere per forza una console.

Per un controller di questa qualità, il prezzo proposto per la settimana del Black Friday di Amazon è più di un affare: è quasi un regalo. Adesso puoi pagarlo solo 37,99 euro, grazie allo sconto aggiuntivo di 2 euro che ti sarà fatto al momento del checkout.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.