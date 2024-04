Controller Razer Wolverine V2 Pro in sconto del 20%!

Da amante delle console avrei benissimo che uno dei limiti della precisione durante il gioco, e senza alcun dubbio dover utilizzare un controller al posto di un mouse.ma questo problema non sussiste se ti unisci di un modello di prima qualità, in grado di rivoluzionare il modo in cui giochi su consolle! Per questo ti stiamo proponendo lo sconto del 20% attivo sul Razer Wolverine V2 Pro, adatto sia a PS5 sia PC. Se lo acquisti ora, potrai aggiudicartelo ad appena 209,99€ invece di 261,21€. L’occasione davvero imperdibile tenendo presente che avrei anche la possibilità di scegliere il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis!

Massime performance e prezzo SHOCK: Razer Wolverine V2 Pro

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo controller è la sua ergonomia: ideato appositamente per adattarsi alle mani di ogni giocatore, offre un comfort di prima qualità, anche durante le sessioni di gioco intense. I pulsanti e i grilletti sono posizionati in modo strategico per consentire un tocco super rapido, praticamente fulmineo!

Inoltre, è provvisto di una tecnologia wireless avanzata, che ti assicura una connessione stabile e affidabile, eliminando i fastidiosi ritardi di input che possono compromettere le tue performance in game. Non da meno, la sua batteria ad alta capacità garantisce ore di gioco senza interruzioni: in questo modo potrai lasciarti trasportare dalla partita completamente, senza doverti preoccupare di ricaricarlo.

Inoltre, il Razer Wolverine V2 Pro è altamente personalizzabile. Grazie al software Razer Synapse, puoi regolare facilmente le impostazioni del controller per adattarle alle tue preferenze di gioco, come un vero Pro! Puoi quindi assegnare funzioni specifiche ai pulsanti e ai grilletti, regolare la sensibilità dei joystick e persino creare profili personalizzati per diversi giochi! Acquistalo ora, finché è in promo e puoi aggiungerlo al carrello in sconto del 20%!