Controller per Nintendo Switch: offerta per il più venduto su Amazon

Il mondo dei videogiochi non smette mai di evolversi e, con l’avvento della console Nintendo Switch, è diventato essenziale trovare un controller di qualità che permetta di godere appieno di questa esperienza di gioco unica. Tra i vari controller disponibili sul mercato, il NYXI Controller Pro si distingue per la sua compatibilità, funzionalità avanzate e design ergonomico. Non sorprende che sia diventato il controller più venduto su Amazon, attualmente in sconto del 15%. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 28,04 euro.

Controller per Nintendo Switch: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche distintive del NYXI Controller Pro è la sua illuminazione LED. I due joystick sono circondati da 9 colori e offrono 3 modalità di illuminazione, consentendo di personalizzare l’aspetto del controller in base al proprio stile di gioco. Dopo aver completato diversi giochi, puoi cambiare il colore del controller per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Inoltre, se preferisci una luce meno intensa o addirittura spegnerla completamente, hai la flessibilità di farlo.

Il NYXI joystick switch supporta la connessione con un semplice clic e la funzione di attivazione remota. Premendo il pulsante SYNC sul retro del controller Switch Pro, è possibile connettersi facilmente alla console. Inoltre, premendo il pulsante “HOME”, puoi riattivare la console Switch senza doverla toccare. Questa funzione è compatibile con la versione di sistema più recente della console, rendendo il NYXI Controller Pro un perfetto sostituto per il controller Switch Pro originale.

Il retro del controller NYXI è dotato di 4 pulsanti programmabili, che consentono di impostare diverse funzioni in base alle proprie preferenze. Puoi assegnare le funzioni ai pulsanti A/B/X/Y, R/L/ZR/ZL, L3/R3 (joystick) o scegliere di non assegnare alcuna funzione. Questa personalizzazione aggiuntiva ti permette di godere dei giochi in modo più intuitivo e divertente, adattando il controller alle tue esigenze.

Il NYXI Controller Pro supporta la vibrazione regolabile a due motori, che offre un’esperienza di gioco coinvolgente. Con la possibilità di regolare la vibrazione su quattro livelli (100%-70%-30%-0%), puoi personalizzare l’intensità delle vibrazioni in base alle tue preferenze. Invece,la batteria integrata da 500 mAh garantisce una lunga durata di gioco, con un’autonomia di circa 8-10 ore dopo soli 2 ore di ricarica. Approfitta subito dello sconto del 15% e aggiudicati il controller di alta qualità per Nintendo Switch, più venduto su Amazon, al prezzo speciale di soli 28,04 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

