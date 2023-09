Controller per Nintendo Switch economico: su Amazon a soli 20€

Sebbene Nintendo Switch sia una console che offre il meglio di sé in portabilità, non sono in pochi ad utilizzarla come una classica console casalinga grazie alla dock che permette di collegarla alla TV. Per rendere le tue sessioni di gioco ancora più comode allora approfitta di questa offerta Amazon per questo controller compatibile che ti puoi portare a casa a soli 20,99 euro.

Controller economico per Nintendo Switch: le caratteristiche

Questo controller per Nintendo Switch supporta i controlli di movimento grazie al suo Gyro Axis e offre una vibrante esperienza di gioco con il doppio motore. Che tu stia giocando a Zelda, Mario Odyssey, Splatoon 2, Mario Kart o altri giochi, questo controller ti offre un’esperienza coinvolgente e realistica. È inoltre compatibile con le versioni più recenti di Nintendo Switch, quindi non dovrai preoccuparti di problemi di compatibilità.

Molto importante è la presenza di una batteria ricaricabile da 500 mAh che garantisce un tempo di gioco continuo di circa 6-8 ore con una singola carica. Inoltre, il tempo di standby è di circa 25 giorni, quindi puoi riprenderlo in qualsiasi momento senza preoccuparti della batteria. La funzione Turbo ti consente di eseguire azioni più rapidamente e facilmente nei tuoi giochi preferiti.

La vibrazione del doppio motore offre una sensazione tattile immersiva durante il gioco, mentre la tecnologia del gamepad wireless Bluetooth V2.1 garantisce una connessione stabile entro 8 metri. Non dovrai preoccuparti di interferenze o perdite di segnale durante il gioco.

Questo controller è progettato ergonomicamente per garantire una presa comoda anche durante lunghe sessioni di gioco. Con 4 funzioni di indicazione LED blu e 16 pulsanti di input avrai il pieno controllo dei tuoi giochi. Inoltre, il controller supporta un accelerometro e un sensore giroscopico, consentendo il controllo del movimento sinistro e destro indipendente.

Non lasciarti sfuggire questa fantastica offerta su Amazon. Acquista ora il controller per Nintendo Switch a soli 20,99 euro e preparati per un’esperienza di gioco straordinaria. Che tu sia un appassionato di giochi d’azione, avventura o corsa, questo controller economico soddisferà tutte le tue esigenze di gioco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.