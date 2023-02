Controller per Nintendo Switch: che prezzo su Amazon, solo 23€

Hai una Nintendo Switch e stavi cercando un controller ufficiale ed economico per giocare comodamente davanti la TV? Arriva l’offerta che fa per te perché grazie all’offerta di oggi puoi acquistare questo pad a soli 23 euro con spedizione Prime e consegna immediato.

Ufficialmente licenziato da Nintendo, il controller si collega ad una delle porte USB della base della Nintendo Switch e funziona immediatamente senza procedure di installazione o aggiornamenti. Sei insomma subito pronto per giocare.

Controller Nintendo Switch in offerta: solo Amazon

Questo controller per Nintendo Switch è completo di tutto e riprende in pieno lo stile del pad ufficiale wireless. Lo colleghi tramite USB alla base della console e inizi a giocare: include anche un jack audio per le cuffie in modo da poterti isolare durante le tue avventure o per comunicare facilmente con i tuoi amici se stai giocando online.

La croce direzionale del controller ti permette di controllare facilmente il volume di gioco e puoi anche personalizzare l’esperienza grazie ai pulsanti posteriori programmabili. I pannelli frontali sono intercambiabili così da rendere il tuo pad ancora più vicino al tuo gusto estetico.

Ti consigliamo di approfittarne prima che a questo prezzo finisca: solo 23 euro per un accessorio utile e indispensabile per goderti al massimo la tua Nintendo Switch.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.