Controller compatibile per Nintendo Switch a PREZZO STRACCIATO

Hai bisogno di un controller per giocare con la tua Nintendo Switch ma non vuoi spendere troppo? Questo pad compatibile oggi in offerta su Amazon a soli 17,99 euro è semplicemente perfetto: include tutto quello che ti serve per vivere i tuoi giochi in modo coinvolgente e immersivo e soprattutto costa poco.

Controller per Nintendo Switch in offerta: le caratteristiche

Il controller in questione è dotato di una connessione bluetooth stabile e affidabile fino a otto metri di distanza, senza ritardi o interruzioni. Grazie alla potente tecnologia anti-interferenza, non sarai influenzato da altri dispositivi wireless nelle vicinanze.

Le vibrazioni e il sensore giroscopico funzionano come nell’originale: con due motori di vibrazione e tre livelli di intensità (bassa, media e alta), otterrai un feedback tattile preciso che ti immergerà completamente nel gioco. Il sensore giroscopico a 6 assi rileva l’inclinazione del pad e offre una risposta rapida, garantendoti un’esperienza di gioco più coinvolgente, soprattutto nei giochi che richiedono il rilevamento del movimento.

Un controller compatibile completo di tutto e, grazie a questa offerta, molto economico. Acquistalo ora su Amazon a soli 17,99 euro.

