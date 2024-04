Controlla con la voce questa LAMPADINA SMART a soli 9€!

Cerchi lampadine smart per la tua casa domotica? Allora non perdere l’occasione di risparmiare il 33% sulle fantastiche lampadine TP-Link Tapo L630! A soli 9,99€ cadauna, potrai finalmente trasformare l’illuminazione in casa tua rendendola smart.

Tutte le caratteristiche della lampadina smart

Questa lampadina di TP-Link ti dà la possibilità di personalizzare l’illuminazione della tua casa come desideri. Con 16 milioni di colori a disposizione, puoi scegliere la tonalità perfetta per ogni tuo momento: una luce soffusa per rilassarti dopo una lunga giornata, o una luce vivace per concentrarti sul lavoro. La regolazione della temperatura del colore, che varia da un caldo 2.200 K a un freddo 6.500 K, ti permette di trovare sempre l’ambiente ideale per ogni tua attività.

Inoltre, è progettata per essere facile da usare e compatibile con qualsiasi cosa. Con una base GU10 standard, si adatta alla maggior parte dei faretti esistenti, e non richiede alcun hub aggiuntivo: una volta collegata alla tua rete Wi-Fi, puoi controllarla comodamente con l’app Tapo. Che tu voglia gestire una singola lampadina o creare scenari di illuminazione coordinati, la Tapo L630 è pronta a rispondere ai tuoi comandi.

Pensando anche all’ambiente e al tuo portafoglio, è stata progettata per essere a basso consumo energetico, aiutandoti a ridurre i costi in bolletta. E con la possibilità di controllare la tua casa da remoto, puoi accendere e spegnere le luci, regolare la luminosità e cambiare colore ovunque tu sia, tutto grazie all’app Tapo.

Ovviamente, il modello in questione è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Home. In questo modo potrai controllare il tutto anche con la voce!

Migliora la domotica in casa tua e personalizza ogni stanza grazie a quest’offerta del 33% che ti permetterà di perdere le lampadine TP-Link Tapo L630 a 9,99€ l’una!