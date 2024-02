Controlla con la voce la Ciabatta Multipresa Smart (ora SCONTATISSIMA)

Hai mai sognato di controllare con la voce tutti i tuoi dispositivi? Grazie alla ciabatta smart Meross, questo sogno diventa realtà! Beh, ti farà sicuramente piacere che, oltre allo sconto del 9%, potrai approfittare anche del coupon di 4,00€ per far scendere il prezzo ancora di più. Il costo finale sarà quindi di 28,29€!

Tutte le caratteristiche della Ciabatta Smart

Dotata di 4 prese e 4 porte USB, questa ciabatta ti consente di collegare e controllare fino a 8 dispositivi simultaneamente direttamente dalla tua postazione preferita. Che tu stia creando un’atmosfera rilassante con le lampade, accendendo e spegnendo il tuo televisore a distanza, ricaricando i dispositivi con i caricatori USB o automatizzando altri dispositivi elettronici, la Ciabatta Multipresa Meross si adatta alle tue esigenze, semplificando la tua vita quotidiana.

La sua struttura compatta e robusta, realizzata con materiali di alta qualità, non solo garantisce sicurezza, ma ti permette anche di risparmiare spazio grazie al design intelligente. Avrai sempre a portata di mano una soluzione versatile per le tue esigenze di alimentazione.

La ciabatta è completamente integrata con i sistemi vocali come Alexa e Google Home, consentendoti di controllare i tuoi dispositivi con un comando vocale. Accendi o spegni le prese, programma timer e routine automatiche, tutto con la semplice potenza della tua voce.

Con la funzione timer personalizzabile, hai il controllo totale sull’energia utilizzata. Puoi spegnere automaticamente i dispositivi quando non sono in uso, simulare la tua presenza in casa accendendo e spegnendo le luci a orari prestabiliti, e automatizzare le tue attività quotidiane per semplificare la tua vita.

Inizia a rendere la tua casa completamente domotica grazie alla ciabatta multipresa Meross. Prendila ora a soli 28,29€ grazie al coupon esclusivo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.