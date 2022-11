Control 2 è ufficiale per PC, PS5 e Xbox Series X/S: primi dettagli

Remedy Entertainment ha annunciato di aver raggiunto un accordo con 505 Games per il co-sviluppo e la co-pubblicazione di Control 2, sequel del videogioco di successo vincitore di numerosi premi.

Il budget di sviluppo iniziale sarà di 50 milioni di euro con Remedy che manterrà la proprietà intellettuale del gioco, che è in lavorazione per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S e verrà costruito sul motore proprietario Northlight.

Il progetto è attualmente nella fase di concept, quindi bisognerà attendere molto prima di vederlo in azione. Gli investimenti in sviluppo, marketing e post-lancio, nonché i ricavi netti generati, saranno divisi equamente tra 505 Games e Remedy. Quest’ultima si occuperà di pubblicare il gioco su PC, mentre 505 Games si prende carico della pubblicazione su console.

Control 2 è ufficiale: ritorna l’acclamato gioco del 2019

Lanciato per la prima volta nel 2019, Control è stato nominato per 11 BAFTA Game Awards e ha ricevuto oltre 20 premi come “Gioco dell’Anno“, incluso il Game of The Year 2019 di IGN.

Tero Virtala, CEO di Remedy, ha confermato che Control 2 sarà un sequel in piena regola, anche se è ancora presto per conoscere ulteriori dettagli. Virtala esprime comunque soddisfazione per l’accordo raggiunto.

Ricordiamo che Remedy è al momento al lavoro anche su Alan Wake 2, cui lancio è previsto nel 2023.

