ControCorrente di IBL Banca: interessi lordi fino al 3,30% per tutti i nuovi utenti

ControCorrente di IBL Banca è un conto corrente progettato per premiare i suoi clienti fin dal primo giorno. Come? Tutti i nuovi utenti che apriranno un conto, riceveranno un interno anno di canone a costo zero (scegliendo il piano “Semplice”) e la possibilità di guadagnare interessi fino al 3,30% lordo in base al saldo liquido giornaliero.

Due piani, due opportunità: “Semplice” e “Straordinario”

Sono disponibili due piani ControCorrente. “Semplice” offre un canone mensile azzerato (per un anno), una carta di debito gratuita, due prelievi e un bonifico online ogni mese. Inoltre, potrai beneficiare di un rendimento lordo promozionale nei primi 12 mesi dall’apertura del conto, con tassi che variano dal 3,30% al 2,50%.

Il piano “Straordinario” propone un canone mensile di 4 euro anziché 8 euro e, oltre alla carta di debito gratuita, offre la possibilità di richiedere una carta di credito a un prezzo speciale. Con ControCorrente Straordinario hai fino a 5 prelievi e tutti i bonifici online inclusi ogni mese. Questo piano garantisce, per i primi 12 mesi, un rendimento lordo promozionale fino al 3,30%.

Il rendimento lordo promozionale di ControCorrente è un vero incentivo per far crescere i tuoi risparmi. Fino a 50.000 euro, potrai ottenere il massimo tasso del 3,30%. Anche per importi superiori, fino a 150.000 euro e oltre, i tassi rimangono competitivi: 3,00% e 2,50% rispettivamente.

Se sei stanco dei costi nascosti e cerchi un conto corrente trasparente che premi le tue scelte finanziarie, ControCorrente è la risposta. IBL Banca mette al centro il cliente, offrendo un conto che non solo non ha costi, ma che ti fa anche guadagnare. La promozione è valida ancora per un tempo limitato: diventa titolare di ControCorrente IBL Banca e guadagna interessi fino al 3,30% lordo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.